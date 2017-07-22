Жители Северной столицы выкладывают в социальные сети фотографии с подписями «В Питере снег!». И действительно, на снимках видно, что асфальт покрыт снежной кашей, а в некоторых местах образовались настоящие сугробы.

Тем временем в Питере 22 июля сугробы pic.twitter.com/FRbARV40fE — Гарипова (@konductir) 22 июля 2017 г.

Впрочем, как уточнили синоптики, называть их так было бы не совсем верно: снегопада в Санкт-Петербурге не было — зато выпал град, который оказался настолько обильным, крупным и при этом рыхлым, что образовал на городских улицах наслоения в виде сугробов.

К настоящему времени они уже практически растаяли, и из-за этого некоторые улицы оказались затопленными.

А в Петербурге выпал снег pic.twitter.com/5OXJwP6kf9 — Valery Nechay (@Vnechay) 22 июля 2017 г.

Прогноз погоды на ближайшие дни петербуржцев вряд ли обрадует: синоптики предсказывают им каждодневные осадки и в среднем невысокую для июля температуру около плюс 20 градусов. Только в последних числах месяца ожидается потепление до плюс 25 градусов, но оно, если верить прогнозам, окажется кратковременным (пара дней) и также будет сопровождаться ливневыми дождями.

Из-за ливней, в частности, сегодняшний матч между футбольными клубами «Зенит» и «Рубин», которые встретятся на стадионе «Санкт-Петербург», пройдет под закрытой крышей.