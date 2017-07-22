Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не поддержит установку совместных с Украиной пунктов пропуска на границе с Приднестровьем, если они будут вредить экономике Тирасполя.

Додон заявил во время пресс-конференции по видеосвязи на телеканале «Россия 24», что категорически против каких-либо мер, которые ухудшили бы экономическую ситуацию в Молдавии.

«Со своей стороны в качестве президента Республики Молдова могу дать гарантии, что мы сделаем всё возможное, чтобы Приднестровье от этого не потеряло. Если это приведет к экономическим потерям для Приднестровья, я буду выступать за то, чтобы этих пунктов не было», — сказал Додон.

Президент Молдавии рассказал, что этот вопрос обсуждался на встрече с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. По словам Додона, с главой непризнанной республики удалось договориться, что ситуация с влиянием украино-молдавских КПП на экономику будет анализироваться, и если будут созданы риски для молдавской экономики, то будет применяться молдавское законодательство.

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдавии Павел Филип открыли украино-молдавский пограничный пункт пропуска «Кучурган». Молдавия и Украина планируют открыть 13 совместных пунктов пропуска на этом участке границы с Приднестровьем.