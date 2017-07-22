«Челси» с крупным счетом переиграл «Арсенал» в товарищеской встрече, которая прошла в Пекине. «Синие» сумели забить целых три мяча в ворота «канониров».

Счет во встрече открыл полузащитник «Челси» Виллиан. Нападающий Миши Батшуайи в этом матче оформил дубль.

В следующем матче подопечные Антонио Конте встретятся с мюнхенской «Баварией». Матч в рамках Международного кубка чемпионов состоится 25 июля в Сингапуре, пишет «Газета.Ру».

«Арсенал» 29 июля сыграют с «Бенфикой» в рамках Emirates Cup.