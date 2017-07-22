Один ребенок погиб и два с травмами доставлены в больницу в результате автонаезда, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

ЧП произошло в Курагинском районе Красноярского края.

По словам начальника пресс-службы главного управления МВД России по региону Владимира Юрченко, мужчина, в нетрезвом состоянии управляя автомобилем ВАЗ-2106, ехал по дороге и съехал с нее, совершив наезд на группу детей.

В результате погиб двухлетний мальчик. Две девочки пяти и 11 лет госпитализированы с ушибами и травмами.

Водитель задержан, сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

«Также полицейские будут ходатайствовать о его аресте», — добавил Юрченко.