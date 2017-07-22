Инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный ранее по делу о разбойном нападении и освобожденный под подписку о невыезде, заявил, что готов начать карьеру политика.

Мамаев рассказал в интервью RT, что у него однозначно есть такое желание, однако над его воплощением предстоит поработать.

«Я думаю, к этому я был бы готов. Может быть, для этого нужно было бы подтянуть немного саквояж своих знаний — именно на тему политики, но морально я к этому готов», — сказал Мамаев.

Напомним, 30 июня 28-летний Мамаев был признан виновным в разбойном нападении и похищении мотороллера. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Неоднократно обсуждался в СМИ и представителями гражданского общества. В итоге суд освободил Мамаева из СИЗО и изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.