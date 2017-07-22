Председатель ХСС Хорст Зеехофер уверен, что правительство Германии должно пересмотреть политику в отношении Турции, в частности прекратить финансовую помощь, оказываемую Анкаре в ходе процесса вступления в Евросоюз. Об этом премьер Баварии заявил газете Welt am Sonntag.

Зеехофер отметил, что речь идет о сумме более €4 млрд до 2020 года. Более того, глава ХСС высказал возможность предостережения граждан ФРГ от поездок в Турцию.

«Мне в любом случае ясно, что с предоставлением Турции полноправного членства в ЕС покончено. То, что происходит там уже на протяжении месяцев, неприемлемо и невыносимо», — цитирует издание Зеехофера.

Политик добавил, что он всегда «выступал за сдержанность, в том числе в интересах задержанных», однако, по его мнению, двусторонние отношения значительно ухудшились после задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался гражданин Германии Петер Штойдтнер. Турецкая сторона обвиняет задержанных в содействии деятельности террористических группировок. Председатель ХСС уверен, что в связи с данными событиями, «пора сказать «стоп» благосклонной политике по отношению к Турции.