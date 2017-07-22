Евросоюз должен защищать свои границы от нелегальных мигрантов из мусульманских стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении в летнем университете, который открылся в румынском городе Бэиле-Тушнад, сообщает ТАСС.

По словам Орбана, граждане его страны сопротивляются миграционному потоку из-за опасений, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейское общество. Между двумя культурами есть серьезные различия и даже противоречия, добавил венгерский премьер.

«Мы можем воспрепятствовать этому процессу, только если Евросоюз вновь обретет суверенитет, а каждое государство-участник — способность защищать собственные границы. Тогда мы сможем положить конец миграционному феномену и выдворить всех тех, кто въехал незаконно. Может быть, это звучит жестко, но не думаю, что проблему можно решить иначе», — сказал Орбан.

Во время наплыва мигрантов Венгрия оказалась на пути их маршрута в Германию и другие экономически успешные страны ЕС. Будапешт начал строительство заграждений на границе и временных лагерей, чем вызвал неудовольствие в Брюсселе. Кроме того, Еврокомиссия недовольна тем, что за два года Венгрия, Чехия и Польша вместе предоставили убежище только 12 беженцам.