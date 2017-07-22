Во Франкфурте закончился демонтаж сломанного строительного крана
Во Франкфурте-на-Майне завершилась операция по демонтажу сломанного строительного крана. Об этом сообщила пожарная служба Франкфурта.
«Наша работа на строительной площадке во Франкфурте закончена. Полиция города принимает дальнейшие решения по оцеплению территории», - сказано в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.
Unser Einsatz beim #Kran an der Baustelle #Omniturm #Frankfurt ist beendet. @Polizei_Ffm sorgt weiterhin für notwendige Absperrmaßnahmen ^rh pic.twitter.com/m4I5akFaEh— Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 22 июля 2017 г.
Как сообщает агентство «РИА Новости», у строительного крана сломалась стрела, из-за чего машина могла рухнуть. Ранее сообщалось, что спасательные службы эвакуировали людей, находившихся в небоскребах около башенного крана. Полицейские оцепили опасную территорию, убрали припаркованные автомобили.
Как сообщают в правоохранительных органах, крановщик смог самостоятельно спуститься из кабины на землю, он не пострадал. На данный момент происходит вывоз техники.