На Красной площади в Москве в субботу, 22 июля, проходит празднование первого в истории Дня российского бокса. Жителей и гостей столицы ждет насыщенная культурная программа.

В рамках мероприятия состоится открытая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов по боксу Бориса Лагутина, Олега Саитова и Алексея Тищенко. Ожидается, что в ней примут участие трех тысяч человек. Это станет обновлением рекорда по количеству участников в подобном мероприятии.