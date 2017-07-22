Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что газета The New York Times наносит урон национальной безопасности своими «больными замыслами» — в частности, именно это издание «сорвало» операцию американских спецслужб по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2017 г.

Другие СМИ не сразу поняли, что имел в виду глава государства (он упомянул только некую «атаку», которую якобы «сорвала» редакция NY Times). Потом газета The Hill высказала догадку о том, что президент подразумевал Абу Бакра аль-Багдади — лидера «Исламского государства», о чьей ликвидации объявляли неоднократно на протяжении нескольких лет.

Последнее такое заявление поступило от российского Министерства обороны, которое заверило, что аль-Багдади стал жертвой авиаудара по позициям боевиков на территории Сирии. Косвенное подтверждение поступило и от самих членов ИГ, которые на одном из контролируемых ими интернет-сайтов разместили сообщение о назначении нового руководителя организации.

Тем не менее в Пентагоне по-прежнему сомневаются в том, что аль-Багдади мертв. «Я думаю, он жив. Пока я не увижу его тело, я буду считать его живым», — заявил журналистам глава американского оборонного ведомства Джим Мэттис. Его слова процитировали многие СМИ и New York Times была в их числе. Каким образом она, по мнению Трампа, помешала спецслужбам США ликвидировать главаря ИГ, так и осталось неясным.

Глава Белого дома не снискал симпатий у большинства американских журналистов и отвечает им взаимностью, особенно на страницах своего Twitter. Недавно, например, он раскритиковал Washington Post за публикацию сообщения о перехвате разведданных, свидетельствовавших о встрече генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ в Вашингтоне. В заметке говорилось, что разведка якобы располагает доказательствами обсуждения предвыборных планов Трампа между его соратником Сешнсом и российским дипломатом.