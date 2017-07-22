В Тюмени пропал трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По информации ведомства, ребенок вышел на прогулку недалеко от своего дома на улице Облепиховой в полдень по местному времени, его местонахождение до сих пор неизвестно. На данный момент его ищут сотрудники полиции. Предположительно, мальчик вместе с ребенком 5 лет пошел в сторону улицы Бабарынка. Сотрудники полиции допускают, что ребенка могли увезти на автомобиле черного цвета марки «Дэу Нексия», номера машины неизвестны.

Сообщается, что пропавший мальчик был одет в синие трикотажные шорты, из дома ушел босиком. Рост ребенка — 100 см, волосы русые, плотного телосложения.