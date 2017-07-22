Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла комбинацию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Судьи оценили выступление китаянок в 96,1000 балла. Вторыми стали украинки с 94,0000 балла, бронзу завоевала команда Японии с 93,2000 балла. Сборная России по синхронному плаванию н принимала участия в этой дисциплине.

Золото в комбинации стало для сборной Китая по синхронному плаванию первым на ЧМ в Будапеште. Всего у Китая восемь золотых наград, восемь серебряных и одна бронзовая награды.