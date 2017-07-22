Министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Владимир Ващенко сообщил о договоренности с Украиной о передаче гуманитарной помощи без посредников. Она была достигнута во время переговоров президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

«Руководством Украины будут созданы все условия, чтобы мы беспрепятственно проходили границу. И будут открыты все коридоры для доставки непосредственно тем людям, кто нуждается в этой помощи», — приводит слова Ващенко агентство Белта.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с украинским президентом была достигнута договоренность о поставках гуманитарной помощи в Донбасс.

Как отметил глава государства, поддержка будет оказываться всем без исключения жителям региона.

В июне текущего года Белоруссия направила в Донбасс гуманитарную помощь, в том числе макаронные изделия, консервы и гигиенические средства на сумму около 63 тыс. долларов. Груз был доставлен на Украину и передан представителям Международного комитета Красного креста, работающим в регионе.