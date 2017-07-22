Вашингтон должен обратиться к властям Сирии, чтобы легализовать присутствие своих войск в этой стране, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он отметил, что неузаконенное присутствие сил США в Сирии негативно сказывается на борьбе с терроризмом.

«Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав свое присутствие в этой стране? Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует», — заявил Клинцевич.

Он сообщил также, что юридически закрепленное присутствие США в Сирии окажет содействие в сотрудничестве с Россией по Сирии, сообщает «Газета.ру».

Напомним, глава командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас ранее заявил, что Вашингтон не имеет законных оснований для размещения своих сил в Сирии. Комментируя это заявление, Клинцевич сказал, что эта истина ни для кого в мире не является секретом.