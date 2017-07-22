В Рязанской области госпитализировали женщину, которую покусала обезьяна. Животное, сбежавшее накануне из передвижного цирка, ловят более 70 спасателей и волонтеров с использованием легкомоторного самолета, беспилотника и тепловизора, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Поисковая операция проводится в Рыбновском районе. Спасателям удалось определить территорию, на которой находится обезьяна, и выставить патрули. МЧС просит жителей не пытаться поймать животное самостоятельно, а в случае его обнаружения сообщить об этом по номеру 101.

На этой неделе в Москве полицейские поймали пони, сбежавшего из контактного зоопарка на Люблинской улице. Некоторое время пони прогуливался по улице Новомарьинской, брыкался и пытался укусить людей, которые хотели увести его с проезжей части.