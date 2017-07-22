Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились в пятницу на 2,86% — до $47,89 за баррель на фоне ожиданий инвесторов встречи министерского комитета ОПЕК+.

Перед этим в ходе торгов стоимость фьючерса на Brent падала на 2,77% — до $45,62 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снижались на 2,77% — до $45,62 за баррель.

Падение цен на нефть происходит на фоне ожиданий инвесторов министерской встречи по мониторингу соглашения ОПЕК по сокращению добычи (ОПЕК+), в которой примут участие и ряд не входящих в организацию стран.

Встреча состоится 24 июля в Санкт-Петербурге. Накануне этой встречи трейдеры выражают уверенность, что рынок вряд ли удастся сбалансировать в ближайшее время.