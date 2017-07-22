Московская мэрия сообщила о появлении в Битцевском лесу на юге столицы молодняка необычного для этих мест сирийского дятла. Проводившие учет специалисты обнаружили птицу, которая, судя по возрасту, могла появиться на свет уже в столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север», — считают сотрудники Битцевского леса.

Сирийскими этих дятлов называют потому, что они были впервые увидены и описаны натуралистами в Ливанских горах, которые на тот момент входили в состав Османской империи.

От больших пестрых дятлов, обитающих в России, они незначительно отличаются оперением (имеют пестрины на боках и более бледное подхвостье) и издаваемыми звуками — более высокими, мягкими и не такими резкими. «Чаще всего сирийский дятел издает односложное «кик», в возбужденном состоянии несколько раз повторяет «кик-кик-кик…», при этом иногда добавляя трель «кириририр», — описывают его пение специалисты. Кроме того, характерная для дятлов «барабанная дробь» (частые удары клювом по стволу) у «сирийцев» намного длиннее, чем у их сородичей.

Сирийские дятлы предпочитают вить гнезда в дуплах, ежегодно выдалбливая новые. По природе своей они моногамны, пара остается вместе до выведения потомства и впоследствии может продолжать делить территорию обитания.

Обычно эти птицы предпочитают более теплые регионы, где питаются орехами и другими плодами, но в последнее время начали селиться и севернее — в основном в парках, где им попадаются невостребованные другими пернатыми плодовые деревья и другие источники пищи.