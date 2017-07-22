Военное положение на юге Филиппин будет действовать до 31 декабря 2017 года. Соответствующее решение принял парламент страны.

С инициативой о продлении военного положения выступил президент Филиппин Родриго Дуттерте. Предложение главы государства рассмотрели в субботу, 22 июля. Его поддержали 261 депутат, и лишь 18 проголосовали против, сообщает CNN Philippines.

Военное положение на Филиппинах было введено в мае текущего года. Оно действует в южной провинции Минданао.

Контроль над регионом пытаются взять боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство». Основным местом боевых действий стал город Марави.