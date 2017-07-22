Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о разработке мер против попрошаек с якобы больными детьми, которые занимаются мошенничеством и подрывают доверие к благотворительности.

В ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области она заявила, что проблема с мошенническим попрошайничеством является очень серьезной. По ее словам, эти мошенники подрывают доверие к благотворительности.

«Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить», — сказала Кузнецова.

Омбудсмен заявила, что хотела бы «добраться до правды». Кузнецова рассказала, что лично общалась с «заплаканными женщинами», которые собирают на улицах деньги на лечение якобы больных детей. Их просили дать контакты врача или клиники, чтобы оказать помощь, но они отказывались это делать. Затем, по словам омбудсмена, выяснялось, что эти женщины просто ездили из региона в регион с одной и той же историей.

Кузнецова также заявила и о проблеме попрошайничества среди несовершеннолетних, призвав искоренять ее, так как этих детей используют для заработка взрослые.