Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

«24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что встречи пройдут в рамках визита Волкера на Украину. Сначала спецпредставитель побывает на востоке страны, после чего отправится в Киев.

Далее Волкер планирует посетить Францию, Бельгию, Австрию и Великобританию. Отмечается, что на переговорах в этих странах будет подниматься вопрос конфликта на Украине.