В афганской провинции Гильменд погиб сын лидера движения «Талибан» Мулави Хайбатуллы Ахунзады. 23-летний Абл ар-Рахман Халид находился в одном из заминированных автомобилей, с помощью которых боевики планировали атаковать военную базу, пишет Reuters.

Нападение на афганских военных было совершено в середине этой недели. Ранее сообщалось, что для атаки использовались четыре похищенных армейских внедорожника Humvee. Три из них при приближении были уничтожены авиаударом.

Водителю оставшейся машины удалось добраться до сторожевого поста. В результате подрыва погибли двое полицейских, еще около 15 получили ранения. О том, в какой машине находился Халид, неизвестно.

Ранее сообщалось об уничтожении 18 талибов в столкновениях у Гиришка. Кроме того, в субботу была подтверждена гибель 16 бойцов Сил национальной безопасности Афганистана при ошибочном ударе ВВС США.