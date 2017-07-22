Чемпионка Европы среди юниоров в тройном прыжке, представительница Белоруссии Виолетта Скворцова покинула пьедестал, так как во время церемонии награждения по ошибке был включен гимн другой страны. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

При этом не сообщается, гимн какой страны был включен. Легкоатлетка отказалась подниматься обратно на пьедестал даже под угрозой дисквалификации. Организаторы принесли извинения Скворцовой и белорусской стороне, а также предложили провести повторную церемонию награждения.

21 июля легкоатлетка завоевала первое место в тройном прыжке, ее результат — 14,21 м. Чемпионат Европы среди юниоров проходит в городе Гроссето в Италии. Соревнования завершатся в воскресенье.