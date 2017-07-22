Американская разведка узнала содержание переговоров посла России в США Сергея Кисляка и Джеффа Сешнса, в настоящее время возглавляющего Генпрокуратуру. Спецслужбы перехватывали донесения Кисляка в Москву, в которых он сообщал об этих контактах, пишет The Washington Post.

Как утверждает издание, Сешнс обсуждал с послом российско-американские отношения в случае победы Трампа. Генпрокурор уже заявил, что не намерен уходить в отставку из-за публикации переговоров с Кисляком и покинет свой пост только по указу президента.

Из донесений посла разведке стало известно о встречах Кисляка и Сешнса в апреле, июле и сентябре прошлого года. В то время тот был председателем комитета сената конгресса по вооруженным силам и советником кандидата в президенты Дональда Трампа по международной политике, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Сешнс признал, что встречался с Кисляком, но только дважды — в июле и сентябре. Также он утверждал, что не обсуждал с послом России возможности Москвы повлиять на ход президентских выборов в США.

В марте генпрокурор взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с возможным вмешательством России в президентскую кампанию.