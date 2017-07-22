Сын президента США Дональд Трамп-младший и экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт ответят на вопросы по делу о якобы вмешательстве РФ в американские выборы в ходе закрытой встречи с сенаторами. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее комитет по юридическим вопросам сената планировал провести открытые слушания с Манафортом и Трампом-младшим в конце июля, на которых они оба должны были рассказать о своих контактах с представителями России. Однако на данный момент представители комитета обсуждают условия, на которых сын американского президента и бывший руководитель предвыборного штаба согласились бы на закрытую встречу.