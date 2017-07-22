Минобороны РФ сообщило о подписании с умеренной сирийской оппозицией соглашения о порядке работы зоны деэскалации «Восточная Гута» в Сирии.

Документ определяет границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля. Также в нем обозначены маршруты доставки гуманитарной помощи и свободного прохода местных жителей.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время в «Восточную Гуту» будет отправлен первый гуманитарный конвой.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основные параметры зоны деэскалации на юго-западе Сирии согласованы.

Ранее Россия, Иран и Турция на переговорах в Астане договорились о создании в Сирии специальных зон, где будет запрещено ведение боевых действий и полеты авиации.

Соглашение о зонах деэскалации в Сирии обсуждалось на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.