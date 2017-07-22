В Волгограде судебные приставы арестовали шерстяной ковер за долги местной жительницы в размере 30 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что после ремонта в квартире должница «одной из первых новых вещей для интерьера купила красивый ковер из натуральной шерсти». При этом жительница Волгограда не являлась на прием к приставу, а значит, ее имущество могло быть арестовано.

Когда судебный пристав-исполнитель Кировского районного отдела навестил волгоградку с целью проверить ее имущественное положение, ему пришлось наложить арест на приобретенный ковер, который еще не был распакован.

«Женщина, поняв, что может навсегда лишиться ковра, который она так долго искала, оплатила сумму долга, а также исполнительский сбор в полном объеме на следующий день», — отмечается на сайте УФССП.

После этого сотрудник управления снял арест, а жительница Волгограда пообещала, что больше не будет уклоняться от оплаты долгов.