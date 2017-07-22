Согласно исследованиям, проведенным министерством культуры Латвии, 63% жителей республики смотрят российские телеканалы. Результаты исследования были опубликованы ранее на этой неделе.

Уточняется, что речь идет о телеканалах ПБК (ретранслирует передачи «Первого канала»), «НТВ Мир Baltic», «РТР Россия». Основной аудиторией российского ТВ являются русскоговорящие жители страны. Как пишет газета Neatkarīgā, в исследовании признается фиаско латвийского телевидения перед российским.

При этом отмечается, что 63% опрошенных обращаются к СМИ на латышском языке, 32,3% — на русском. Из этого следует, что латышское и русское медиапространства в Латвии всё еще разделены. Также, согласно данным опроса, 90% латышей потребляют только латышские СМИ, 5% — русские СМИ. А среди представителей некоренных национальностей 80% обращаются к СМИ на русском языке. При выборе источника информации нелатыши отдают предпочтение ПБК и «РТР Россия», а также порталу delfi.lv.