Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на переговорах, прошедших в Сочи 21 июля, затронули тему урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

«На встрече были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Кроме того, главы государств указали на успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах.

Также президенты России и Азербайджана обменялись мнениями по поводу международных и региональных проблем.

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в апреле 2016 года. Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.

Впоследствии правительство Армении одобрило законопроект «О признании Республики Арцах (Нагорный Карабах)». Ранее Ереван не признавал независимость Карабаха, объясняя это желанием не вредить переговорному процессу.