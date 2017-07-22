Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев сообщил, что в интересах военных идет разработка конвертопланов и тяжелых беспилотников.

Он отметил, что в будущем беспилотники будут способны встраиваться в единую систему и оператор получит возможность управлять «стаей». Сама сетецентрическая система позволит сократить затраты на подготовку специалистов.

Бондарев отметил, что обучение летчика обходится государству дороже, чем установка автопилота.

«Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», — резюмировал главком.

Конвертоплан — летательный аппарат, воздушные винты которого могут поворачиваться вместе с крыльями. Подобная схема позволяет сочетать в одной машине достоинства самолета и вертолета.