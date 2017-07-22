Волгоградские следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 1-месячной девочки, передает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в пятницу, 21 июля, в городе Камышин. Мужчина, находясь в гостях, избил 19-летнюю мать, после чего несколько раз ударил младенца.

Они были доставлены в больницу с травмами головы. Врачам не удалось спасти девочку.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Он был задержан спустя несколько часов после преступления.