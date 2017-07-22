Массовые протесты против судебной реформы в Польше
Уличные акции длятся в стране уже несколько дней
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Renata Dabrowska
Массовые протесты прошли на улицах большинства крупных городов — в Варшаве, Гданьске, Лодзи, Вроцлаве, Шецине и Кракове
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Человек держит свечу во время протеста против верховного судебного законодательства перед Верховным судом в Варшаве
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Renata Dabrowska
В курортной Юрате активисты собрались возле резиденции президента
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Несмотря на масштаб протестов, сообщений о столкновениях с полицией не поступало
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Jan Rusek
На улицы вышли десятки тысяч человек
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Женщина держит плакат «Конституция — это не брошюра»
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewsk
Протесты в городе Познань
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Недовольство людей вызвал одобренный сеймом законопроект реформы судебной системы, который, по мнению многих, лишает судей независимости
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Renata Dabrowska
Уличные акции продолжаются в стране с четверга, 20 июля
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Renata Dabrowska
Женщина зажигает свечу перед зданием парламента страны
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Slawomir Kaminskivia
Сенаторы-оппозиционеры держат листы с надписью «Независимые суды» во время сессии сената о верховном судебном законодательстве в польском парламенте в Варшаве
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Renata Dabrowska
Самые масштабные протесты прошли в Варшаве, однако точных данных о количестве людей, вышедших на улицы в столице страны, пока нет
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