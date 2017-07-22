В США опубликовали официальный постер главного боя этого лета — поединка боксера Флойда Мейуэзера и бойца MMA Коннора Макгрегора. Его представил американский телеканал Showtime.

Конор Макгрегор и Флойд Мейуэзер проведут свой поединок 26 августа в Лас-Вегасе. Бой будет проходить по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг). Для американского боксера этот бой станет последним в карьере.

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