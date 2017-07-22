Число афганских полицейских, погибших в результате ошибочного авиаудара США, увеличилось до 16. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные лица республики.

Ранее СМИ сообщали о 15 и 12 погибших бойцах сил национальной безопасности. Известно, что жертвами оказались два командира.

Инцидент произошел в округе Грешк провинции Гильменд на юге страны. Американские военные по ошибке направили авиаудар на полицейский пост. Позднее представители американских вооруженных сил сообщили, что находятся в контакте с афганскими коллег, происшествие будет расследовано.

На этой неделе в Гильменде начались столкновения полиции с боевиками «Талибана» (движение запрещено в России). Ударами с воздуха уничтожались заминированные автомобили террористов.