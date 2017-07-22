Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от общения со школьниками в сочинском образовательном центре «Сириус».

«Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются», — сказал глава государства.

Путин отметил, что у школьников есть понимание собственного будущего, и они стремятся добиться поставленных целей.

Президент также предложил главам государства перенять опыт «Сириуса» и открывать у себя центры для одаренных детей.

Накануне Владимир Путин провел «Недетский разговор» с воспитанниками сочинского образовательного центра. В беседе с президентом школьники затронули ряд серьезных вопросов, в том числе про выборы, экономику и уклонение от армии. Беседа длилась около двух часов, передает «Федеральное агентство новостей».