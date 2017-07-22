В американском штате Гавайи стартовала программа по обучению жителей островов действиям при ядерном ударе. Экстренные службы штата считают, что атаку межконтинентальными баллистическими ракетами может осуществить КНДР, пишет Hawaii News Now.

«…Мы не можем больше медлить с началом общественной кампании информирования, призванной гарантировать, что жители Гавайев будут знать, как поступать в случае чего», — говорит глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги.

Одной из мер станет установка системы оповещения о ядерном ударе. В частности, власти Гавайев прорабатывают сценарий со взрывом заряда мощностью 15 кт на высоте более 300 м над городом Гонолулу.

4 июля Пхеньян сообщил об успешном запуске ракеты «Хвасон-14». Руководство Северной Кореи утверждает, что ракета пролетела 933 км на высоте 2802 км. Ранее в американском министерстве национальной безопасности заявляли, что Пхеньян за президентский срок Дональда Трампа успеет разработать ракету, которая сможет достигнуть США.

Расстояние от Пхеньяна до Гонолулу превышает 12 тыс. км.