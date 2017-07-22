В Центре за европейскую реформу считают, что процедура Brexit осложнит борьбу с преступностью в Европе. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад организации.

В документе отмечается, что на территории Евросоюза действует европейский ордер на арест, который облегчает процесс экстрадиции преступников. Выход Великобритании из состава ЕС означает отказ в доступе к данному инструменту, что, по мнению экспертов, окажет негативное влияние на работу правоохранительных служб как в королевстве, так и в Евросоюзе.

«Взвешивая различные варианты выхода из ЕС, британскому правительству, вероятно, придется смириться с тем, что платой за полный суверенитет станет невозможность добиться наказания для тех, кто совершил преступление в Соединенном Королевстве и бежал в какую-нибудь из стран Евросоюза», — сказано в тексте доклада.

Уточняется, что Центр за европейскую реформу предложил несколько вариантов решения проблемы, среди которых заключение соглашений с каждой из 27 стран — участниц ЕС, а также использование Великобританией Европейской конвенции о выдаче. Однако в обоих случаях, как отмечается в докладе, процесс заключения договоров и экстрадиции преступников может затянуться. Больше всего авторов документа волнует выход Соединенного Королевства из-под юрисдикции суда ЕС.

«Главной проблемой при обсуждении соглашения о выдаче может стать вопрос судебного надзора, поскольку Великобритания в своем стремлении «восстановить суверенитет» намерена вместе с выходом из Евросоюза выйти и из-под юрисдикции суда ЕС», — говорится в документе.