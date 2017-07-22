В Киргизии признано экстремистским исламское течение «Йакын инкар», ранее запрещенное муфтиятом центральноазиатской страны. Решение принял Октябрьский районный суд по представлению Генпрокуратуры республики, сообщает «Интерфакс».

«Йакын инкар» выделилось из «Таблиги Джамаат», деятельность которого в Киргизии разрешена и регулируется Духовным управлением мусульман, однако запрещена в соседних Казахстане и Узбекистане. Последователи «Йакын инкар» носят традиционные арабские одежды и не стригут волосы. Они не признают государственные законы и призывают к этому других в своих проповедях.

В МВД Киргизии одобрили решение суда, поскольку ранее стражи порядка могли только штрафовать проповедников течения за какие-либо нарушения.

Наибольшую популярность «Йакын инкар» получило в Иссык-Кульской области в северной части страны.

В начале июля в Джалал-Абадской области на юге Киргизии силовики провели операцию по задержанию участников запрещенного движения «Хизб ут-Тахрир», были арестованы четверо подозреваемых.