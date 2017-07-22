На юге Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за дождей
На юге Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за непрекращающихся дождей. В тяжелое положение попали жители многих населенных пунктов региона, сообщает New Zealand Herald.
Города Данидин, Оамару, Отаго и небольшие населенные пункты оказались отрезаны от остального мира из-за наводнения и оползней.
Властям пришлось привлекать силы обороны Новой Зеландии. Местные жители не в состоянии покинуть свои дома, многие дороги затоплены.
Синоптики сообщают, что улучшения погоды ожидать не стоит. Они прогнозируют ливни, штормовой ветер, в некоторых районах возможно выпадение града.