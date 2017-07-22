На юге Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за непрекращающихся дождей. В тяжелое положение попали жители многих населенных пунктов региона, сообщает New Zealand Herald.

Города Данидин, Оамару, Отаго и небольшие населенные пункты оказались отрезаны от остального мира из-за наводнения и оползней.

Властям пришлось привлекать силы обороны Новой Зеландии. Местные жители не в состоянии покинуть свои дома, многие дороги затоплены.

#SH1 Bankside, Selywn, up to a metre of water on parts of the State Highway. Check with local councils before attempting local roads. ^TF pic.twitter.com/qT28bNPDIP — NZTA Canterbury/WC (@NZTACWC) July 21, 2017

Синоптики сообщают, что улучшения погоды ожидать не стоит. Они прогнозируют ливни, штормовой ветер, в некоторых районах возможно выпадение града.