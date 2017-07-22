Бахчевые развалы в Москве заработают с 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что москвичей ждут 297 точек продаж, что на 33 развала больше, чем в 2016 году.

«Префектуры столичных округов уже заключили 243 договора, тогда как в прошлом году их было 225», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество развалов откроется в ЮВАО — 63 точки. В ЮАО арбузы и дыни можно будет купить на 57 развалах, а в ЗАО — на 39.

Как сообщили агентству ТАСС в столичном департаменте торговли и услуг, на каждой точке будет установлен стенд с указанием режима работы развала, а также ценами. Продавцы будут одеты в специальную форму, каждый будет обязан иметь при себе медицинскую книжку.

Развалы будут работать до 1 октября 2017 года.