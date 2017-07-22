Два человека, пострадавшие в ДТП у города Буденновска Ставропольского края, скончались в районной больнице после госпитализации. Также управление ГИБДД по региону сообщает, что всего с места аварии было госпитализировано шесть человек, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Жертвами аварии стали 30-летняя жительница Ставрополя и мужчина, возраст которого не сообщается. В числе пострадавших оказались годовалая дочь погибшей, 67-летняя женщина и два гражданина Азербайджана.

ДТП произошло в ночь на субботу на объездной дороге у микрорайона Северный. У минивэна, в котором ехали шесть человек, разгерметизировалось заднее колесо. 27-летний гражданин Азербайджана за рулем автомобиля не справился с управлением, отчего машина съехала в кювет и перевернулась.

Отмечается, что стаж водителя составляет четыре года, на территории Ставрополья он не привлекался ранее к ответственности за нарушение ПДД.