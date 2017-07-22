США могут ввести санкции против Венесуэлы, аналогичные ограничительным мерам, действовавшим в отношении Ирана. В результате действий Вашингтона южноамериканская страна лишится долларовых доходов от продажи нефти, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

В частности, могут быть запрещены любые транзакции в валюте государственной венесуэльской компании PDVSA. Источник агентства называет это решение одной из самых жестких мер для нефтяной отрасли государства. Венесуэле придется искать альтернативных продавцов для реализации своей нефти и, кроме того, расходовать ее запасы в резервах.

Аналогичные санкции были введены против Ирана из-за ситуации вокруг ядерной программы исламской республики и действовали до января 2016 года. К этому времени экспорт иранской нефти упал вдвое.

В случае с Венесуэлой поводом для возможного введения санкций служат обвинения в нарушении прав человека. В стране продолжается противостояние оппозиции, к которой присоединился парламента, и сторонников президента Николаса Мадуро.