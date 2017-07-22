Компания Audi сообщила об отзыве 850 тыс. автомобилей по всему миру. В рамках сервисной кампании будет обновлено программное обеспечение дизельных двигателей.

Новое программное обеспечение получат автомобили с моторами «Евро-5» и «Евро-6», передает «Федеральное агентство новостей».

Также кампания затронет модели Porsche и Volkswagen, оснащенные аналогичными двигателями.

Компания Audi является подразделением концерна Volkswagen, вокруг которого в 2015 году разгорелся серьезный скандал. Немецких производителей уличили в установке программного обеспечения, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями.