Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство, заявил коронер округа Лос-Анджелес.

Тело музыканта было обнаружено в спальне его дома. Также правоохранители обнаружили недопитую бутылку с алкоголем. Предсмертной записки и наркотических средств в доме не найдено, передает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

О смерти фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона стало известно в четверг, 20 июня. Известно, что рок-музыкант последние годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Ранее компания Live Nation объявила об отмене североамериканского тура Linkin Park. Поклонники рок-группы смогут вернуть потраченные на билеты деньги.