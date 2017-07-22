Ямайский спортсмен Усэйн Болт пробежал стометровку за 9,95 секунд на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Монако. В забеге он оказался первым.

Восьмикратный олимпийский чемпион, Болт показал свой лучший результат в нынешнем сезоне. Второе место занял американец Исайя Янг. Замкнул тройку лидеров замкнул южноафриканец Акани Симбине (10,02).

Ранее обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Болт заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира 2017 года, где он собирается участвовать в беге на 100 м и эстафете 4х100 м. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.