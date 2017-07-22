Недавно назначенный глава департамента по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи извинился за критику Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки.

Как информирует «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ, политик удалил все твиты, в которых он неодобрительно высказывался о Трампе.

Скарамуччи отметил, что критика нынешнего президента США — это одна из самых больших ошибок в жизни. Он списал это на неопытность в политике.

«Я поддерживал другого кандидата. Господин президент, если вы слышите, в очередной раз извиняюсь за это», — заявил Скарамуччи.