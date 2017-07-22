Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в блестящем будущем своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, несмотря на разногласия и сложные отношения со СМИ.

«Шон Спайсер — прекрасный человек, с которым ужасно плохо обращались фейк ньюс, но его будущее прекрасно», — поделился Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в пятницу президент США принял отставку Спайсера. Новым пресс-секретарем Трампа стала ранее занимавшая пост заместителя Спайсера Сара Сандерс.

По информации СМИ, Спайсер был уволен из-за несогласия с решением главы государства выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.