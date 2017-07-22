Директор национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что нынешняя ситуация в Сирии является хаосом и в данный момент крайне сложно прогнозировать, сможет ли эта страна вернуться к стабильности.

«То, что происходит сейчас в Сирии, является настоящим хаосом», — отметил Коутс, добавив, что сторонами конфликта выступают разные участники, преследующие очень разные интересы.

«Это не только ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ), но и другие стороны: турки, курды, русские, режим Асада, силы, противостоящие Асаду, Соединенные Штаты», — перечислил глава нацразведки США участников конфликта.

Коутс также отметил, что на текущий момент ему «очень трудно представить какое-либо видение стабильного будущего» в Сирии.