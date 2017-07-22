Министерство иностранных дел РФ отреагировало на произошедшее в пятницу в Эгейском море землетрясение и предупредило отдыхающих в Турции и на греческом острове Кос россиян о необходимости находиться на связи со своими туроператорами.

«Находящимся в зоне стихийного бедствия россиянам рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Землетрясение10 Поврежденные лодки после землетрясения и цунами в курортном городе Гумбет Фото: REUTERS/Social Media/Оsman Turanli 2017-07-21T063307Z_958000146_RC1537988330_RTRMADP_3_QUAKE-TURKEY Пострадавший в результате замлятрясения автомобиль Фото: REUTERS/Social Media/Оsman Turanli Землетрясение9 Разрушения на острове Кос Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli Землетрясение8 Землетрясение повредило кирпичное здание Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli 2017-07-21T062954Z_231627837_RC1585623900_RTRMADP_3_QUAKE-TURKEY Город Гумбет после землятресения, Турция Фото: REUTERS/Social Media/Оsman Turanli Землетрясение7 Люди ночуют на улице, опасаясь новых подземных толчков Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli Землетрясение4 Последствия стихии на греческом острове Кос Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli Землетрясение1 Люди пережидают землетрясение на улице недалеко от Бодрума, Турция Фото: REUTERS/TWITTER/MARIEKEVANA Землетрясение3 Разрушенное подземными толчками уличное кафе на острове Кос Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli Землетрясение2 Ущерб, причиненный землетрясением на острове Кос Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli

Как отмечает «Газета.ру», по последним данным в результате удара стихии два человека погибли, пятеро были серьезно ранены, более 150 человек пострадали. Никто из находящихся в эпицентре землетрясения россиян не пострадал.