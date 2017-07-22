МИД РФ обратился к туристам после землетрясения в Эгейском море
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на произошедшее в пятницу в Эгейском море землетрясение и предупредило отдыхающих в Турции и на греческом острове Кос россиян о необходимости находиться на связи со своими туроператорами.
«Находящимся в зоне стихийного бедствия россиянам рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Разрушения на острове Кос
Землетрясение повредило кирпичное здание
Люди ночуют на улице, опасаясь новых подземных толчков
Последствия стихии на греческом острове Кос
Люди пережидают землетрясение на улице недалеко от Бодрума, Турция
Разрушенное подземными толчками уличное кафе на острове Кос
Ущерб, причиненный землетрясением на острове Кос
Как отмечает «Газета.ру», по последним данным в результате удара стихии два человека погибли, пятеро были серьезно ранены, более 150 человек пострадали. Никто из находящихся в эпицентре землетрясения россиян не пострадал.