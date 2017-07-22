Глава национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что на регулярных разведбрифингах американский президент Дональд Трамп задает много хороших вопросов.

«Он получает информацию и регулярно вставляет много вопросов, мы часто должны возвращаться к каким-то ключевым моментам, поскольку он задает по 6–7 вопросов, и мы должны дать 6–7 ответов на эту тему», — заявил Коутс.

Глава нацразведки отметил, что изменилось качество проведения брифингов: они стали менее формальными, теперь их продолжительность составляет 30–40 минут вместо 10.

По мнению Коутса, Дональд Трамп, у которого нет опыта государственной службы, «задает много вопросов, и много хороших вопросов».