СМИ: Сешнс обсуждал с Кисляком кампанию Трампа
Американские СМИ, цитируя некие источники, утверждают, будто посол России в США Сергей Кисляк обсуждал предвыборную кампанию с тогдашним советником в предвыборном штабе Трампа Джеффом Сешнсом.
Согласно заявлениям неназванных представителей разведки, два разговора между Кисляком и Сешнсом были перехвачены.
В ходе беседы, как утверждается, они обсуждали темы, связанные с предвыборной кампанией кандидата-республиканца Трампа.
Напомним, в американских СМИ регулярно появляются сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».