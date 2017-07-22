Американские СМИ, цитируя некие источники, утверждают, будто посол России в США Сергей Кисляк обсуждал предвыборную кампанию с тогдашним советником в предвыборном штабе Трампа Джеффом Сешнсом.

Согласно заявлениям неназванных представителей разведки, два разговора между Кисляком и Сешнсом были перехвачены.

В ходе беседы, как утверждается, они обсуждали темы, связанные с предвыборной кампанией кандидата-республиканца Трампа.

Напомним, в американских СМИ регулярно появляются сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».